Fatalne wieści dla Kaczyńskiego na początku roku! Nie ma powodów do radości

Jarosław Kaczyński ma przed sobą trudny czas. Czeka go rekonwalescencja i zapewne rehabilitacja po operacji kolana, a do tego musi się zająć swoją partią przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Pracy może być więcej, niż się wydaje! W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory odbyły się teraz. Na pierwszym miejscu znalazł się PiS z wynikiem 32,3 proc., na drugim miejscu uplasowało KO, na które chce głosować 27 proc. respondentów. Podium zamyka Polska 2050, która uzyskała 9,3 proc. wszystkich głosów. Dalej znajduje się Lewica (8 proc.) i Konfederacja (6,9 proc.). Do Sejmu dostałoby się także PSL z wynikiem 5,9 proc. Wirtualna Polska poprosiła socjologa, prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, by spróbował policzyć, ile mandatów dostałaby każda z partii, które przekroczyły próg wyborczy. Jak się okazuje, PiS miałoby 190 swoich posłów w Sejmie, przy czym warto przypomnieć, że do samodzielnego rządzenia potrzeba ich 213. KO z kolei miałoby 155 mandatów, Polska 2050 4, a Lewica 32. Z pewnością nie jest to scenariusz, który spodoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu!

