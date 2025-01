Fatalne wieści dla Donalda Tuska! Najnowszy sondaż mu się nie spodoba

Wraca do gry!

Kim jest Donald Trump? Nowy prezydent USA to bardzo kontrowersyjna postać

Co o nim wiemy?

Już od samego początku roku wiele dzieje się w polskiej polityce. Nie tylko oficjalnie wystartowała kampania wyborcza kandydatów na prezydenta, ale trwa między innymi afera wokół byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, powołano nowego ministra kultury Marcina Kulasaka, a niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Warszawę. Jak te wydarzenia wpływają na ocenę rządu przez Polaków? Odpowiedzi dostarcza najnowszy sondaż.

Złe wieści dla Donalda Tuska

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak wygląda poparcie dla poszczególnych partii politycznych wśród społeczeństwa. Jak się okazuje, nastąpiła znacząca zmiana.

Po kilku miesiącach na pozycji lidera KO spada na drugie miejsce. Na czele ponownie stanęło PiS z wynikiem 32,4 proc. czyli o 5 pkt. proc. więcej niż w poprzednim nadaniu. KO z kolei straciło 2,1 pkt. proc. i obecnie uzyskało 29,2 proc. głosów. Podium zamyka Konfederacja, na którą wskazało 13,5 proc. badanych. To wzrost o 3,6 pkt. proc.

Czwarte miejsce zajęła Trzecia Droga, która może liczyć na poparcie rzędu 9 proc. Dalej znalazła się Lewica już bez Razem, notując 7,2 proc. Inne ugrupowania uzyskały 3,1 proc., z kolei 5,4 proc. respondentów nie wyraziło swojego zdania.

To zdecydowanie nie są radosne wyniki dla Donalda Tuska. To wyraźny znak dla premiera, że coś powinno się zmienić, by wrócić na pierwszą pozycję w sondażach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Następne pytanie