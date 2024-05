Fatalna wiadomość dla Donalda Tuska! Co teraz zrobi?

Przez bardzo długi czas to PiS wygrywał w sondażach sprawdzających poparcie. Jakiś czas po wyborach partia Jarosława Kaczyńskiego spadła na drugie miejsce, a liderem zostało KO. Teraz sympatie znów się zmieniły.

Według najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, gdyby wybory miały się odbyć teraz. 33,3 proc. zdobyło PiS, zajmując pierwsze miejsce. Tuż za nim uplasowało się KO z wynikiem 32 proc. Choć różnica jest niewielka, Donald Tusk musi przemyśleć swoje dalsze ruchy, jeśli chce odzyskać pozycję lidera w sondażach.

- Właściwie jedyną szansą, głównym atutem Donalda Tuska jest to, że po jego stronie są dwie partie, z którymi się może dogadać. A PiS? Nie wiadomo nawet, czy by się dogadał z Konfederacją. Ale i tak jest daleko do tego, by nawet z Konfederacją miał większość - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Jarosław Flis.

Podium zamyka Trzecia Droga, która uzyskała 11,6 proc. poparcia. Dalej znajduje się Konfederacja z wynikiem 9,8 proc. głosów, a za nią jest Lewica, na którą wskazało 9 proc. respondentów.

Z kolei 4,2 proc. Polaków nie wie, na kogo chciałaby zagłosować. o,1 proc. badanych wskazałoby na inne ugrupowanie.

