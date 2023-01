i Autor: PAWEŁ DĄBROWSKI / SUPER EXPRESS Biedrzycka

Express Biedrzyckiej NA ŻYWO. Goście: Marek Borowski oraz płk Andrzej Kruczyński

Czwartek, 5 stycznia, najlepiej rozpocząć od poznania opinii na bieżące tematy. Najlepszą okazją do tego będzie kolejny program z cyklu „Express Biedrzyckiej”. Tym razem gośćmi dziennikarki „Super Expressu” będą: Marek Borowski oraz płk Andrzej Kruczyński. Nowy rok obfituje w gorące tematy: batalia między kolicjantami ws. KPO, drożyzna, skuteczne ataki Ukraińców gromiących rosyjskich żołnierzy, dostawy czołgów do Polski, ambitny plan zbrojeniowy Polski, na ten rok, czy ceny paliw, to główne tematy, które obecnie rozpalają opinię publiczną.