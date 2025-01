Express Biedrzyckiej. Gośćmi będą: Tobiasz Bocheński i Kazimierz Krupa

W poniedziałek kolejne wydanie programu publicystycznego Kamili Biedrzyckiej, czyli "Express Biedrzyckiej". Z pewnością nie zabraknie tematów do rozmowy. 27 stycznia to ważny dzień ponieważ w Polsce odbędą się główne obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu Aushwitz. Do Polski zjadą koronowane głowy, prezydenci, dyplomaci. Do tego w programie z pewnością zostaną poruszone aktualne sprawy związane z polską polityką i kampanią wyborczą. Gośćmi "Expressu Biedrzyckiej" będą: Tobiasz Bocheński, europoseł PiS oraz Kazimierz Krupa, dziennikarz ekonomiczny, Kancelaria Drawbridge. Program prowadzony przez Kamilę Biedrzycką rozpocznie się po godz. 9.07. Program będzie można zobaczyć na kanale You Tube „Super Expressu", naszym profilu na Facebooku oraz na Se.pl. Zapraszamy!

