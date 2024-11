Express Biedrzyckiej: goście w piątek 22 listopada

W porannej rozmowie z Kamilą Biedrzycką w piątek 22 listopada pojawią się: Bartosz Wieliński z dziennika "Rzeczpospolita" oraz dr Katarzyna Bąkowicz - ekspertka ds. dezinformacji, Uniwersytet SWPS. Poruszone zostaną najważniejsze informacje dotyczące polityki. Z pewnością goście odniosą się do jednego z najważniejszych wydarzeń weekendu, czyli prawyborów w Koalicji Obywatelskiej i wskazania kandydata KO. Wiadomo, że w prawyborach stratują Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski, to między nimi będą wybierać działacze KO, czyli Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych, partii skupionych w koalicji. Nie będzie też pomijany temat dotyczący wyborów prezydenckich w kontekście PiS, które także sprawdza i analizuje, kto może zostać kandydatem. Na piątkowy "Express Biedrzyckiej" zapraszamy od 9:07 na kanał SE na You Tube stronę SE.pl oraz na nasz profil na Facebooku.