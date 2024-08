Express Biedrzyckiej. Gościem europoseł Dariusz Joński

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

O co chodzi?

Nowy gracz w rządzie? Gawkowki zdradza co zaproponował Zandbergowi!

Oferta nie do odrzucenia?

Urszula Pasławska: Zachęcam by Lewica zajęła się realizacją umowy koalicyjnej

27 sierpnia to kolejny dzień z publicystyką. Tym razem gościem w programie "Express Biedrzyckiej" jest Dariusz Joński. Program, który prowadzi Kamila Biedrzycka, można oglądać na stronie głównej "Super Expressu", Facebooku oraz na naszym kanale YouTube. Ciekawych tematów do rozmów z pewnością nie zabraknie. Serdecznie zapraszamy do oglądania!