Expose Tuska w Sejmie. Dlaczego nie było Andrzeja Dudy?

O co chodzi?

Po wyborach 15 października stało się jasne, że nowy rząd stworzy Donald Tusk. Mimo to misję stworzenia rządu otrzymał Mateusz Morawiecki, który ostatecznie nie uzyskał wotum zaufania. Zaraz po tym Sejm wybrał premiera, zgodnie z tzw. drugim konstytucyjnym krokiem, którym został Donald Tusk. Nowy szef rządu przedstawił swoje expose po godzinie 10, a następnie zaprezentował kandydatów na ministrów. Wiadomo, że będzie dwóch wicepremierów - to Władysław Kosiniak-Kamysz, również minister obrony narodowej oraz Krzysztof Gawkowski, który pokieruje resortem cyfryzacji. Na galerii obecnie byli m.in. byli prezydenci, Lech Wałęsa oraz Aleksander Kwaśniewski. Zabrakło jednak Andrzeja Dudy. Dlaczego? Jak się okazuje, prezydent Polski przebywa obecnie w Szwajcarii, gdzie bierze udział w szczycie ONZ ws. praw człowieka w Genewie. Jak jednak wynika z deklaracji współpracowników Andrzeja Dudy, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się już jutro, tj. w środę, 13 grudnia o godzinie 9. Potem Donald Tusk ma się udać do Brukseli na szczyt Unii Europejskiej.

