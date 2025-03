Trzęsienie ziemi uderza w Tajlandię i Mjanmę

Silne wstrząsy sejsmiczne, które nawiedziły dziś region Mjanmy i Tajlandii, odczuwalne były również w stolicy Tajlandii – Bangkoku. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, doszło do uszkodzenia budynku Ambasady RP, a cały personel został natychmiast ewakuowany ze względów bezpieczeństwa.

„Obecna sytuacja może wpływać na pomoc konsularną”

Resort spraw zagranicznych zamieścił dwa komunikaty na platformie X. W pierwszym z nich poinformował:

„W związku z trzęsieniem ziemi w Mjanmie i Tajlandii miejscowe służby potwierdziły, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli RP. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez @PLinThailand”.

W kolejnym – już po potwierdzeniu uszkodzenia ambasady – dodano:

„Informujemy, że z powodu uszkodzeń budynku Ambasady RP w Bangkoku, jej personel został ewakuowany. Obecna sytuacja może wpływać na zakres udzielanej pomocy konsularnej”.

Co to oznacza dla Polaków przebywających w Tajlandii?

Choć nie ma informacji o polskich obywatelach wśród poszkodowanych, ewakuacja ambasady może oznaczać ograniczenia w udzielaniu wsparcia konsularnego, np. w przypadku zgubienia dokumentów, nagłych hospitalizacji czy konieczności pomocy prawnej.

Na razie nie podano, kiedy ambasada wznowi normalną działalność. Polskie służby monitorują rozwój sytuacji w regionie, a dalsze komunikaty mają być publikowane na bieżąco.

Co dalej z placówką dyplomatyczną?

Nie wiadomo, czy zniszczenia mają charakter powierzchowny, czy poważniejszy. Rząd nie wyklucza tymczasowego przeniesienia działalności konsularnej do innego budynku. Trzęsienia ziemi w regionie Azji Południowo-Wschodniej są zjawiskiem cyklicznym, ale tak bliskie epicentrum w relacji do stolicy Tajlandii to sytuacja wyjątkowa.

Informujemy, że z powodu uszkodzeń budynku Ambasady RP w Bangkoku, jej personel został ewakuowany.Obecna sytuacja może wpływać na zakres udzielanej pomocy konsularnej. https://t.co/LeCqBYytY4— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 28, 2025

