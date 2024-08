i Autor: Marek Zieliński/SUPER EXPRESS Express Biedrzyckiej: MICHAŁ SZCZERBA

skąd taka opinia?

Europoseł Szczerba ostro o Andrzeju Dudzie: "Niedojrzały". Potem było jeszcze ostrzej!

Europoseł Michał Szczerba chociaż nie jest już aktywny w krajowej polityce, tylko europejskiej, to cały czas bacznie przygląda się temu, co dzieje się w Polsce. Polityk w rozmowie z radiem RMF FM odniósł się do rozliczeń poprzedniej władzy. Ostro zrecenzował też prezydenta. Na Andrzeju Dudzie nie zostawił suchej nitki.