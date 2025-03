Europoseł Adam Bielan stracił immunitet! Co się stało?!

Dalszy spór o religię w szkołach. Barbara Nowacka zwróciła się do Episkopatu

Czarne chmury zebrały się nad Adamem Bielanem. Jak się okazuje europosłowi został uchylony immunitet. Wszystko to przez sprawę związaną z Przemysławem Wiplerem, który wystąpił z prywatnym aktem oskarżenia wobec Bielana. Polityk uznał za zniesławiające wypowiedzi europosła PiS o tym, że firma FiveRand, której jest współwłaścicielem, była zamieszana w aferę związaną z NCBiR. Teraz klamka zapadła, a europarlament zdecydował o uchyleniu immunitetu Adamowi Bielanowi.

Czym Bielan podpadł Wiplerowi?

Adam Bielan w 2023 r. na antenie radia RMF miał stwierdzić, że kluczowa dla zrozumienia tego, co działo się w NCBiR, jest działalność wspomnianej firmy, mówił też o niej, że "jest znana z czarnego PR-u i lobbingu". Europoseł został w styczniu 2025 wysłuchany w tej sprawie przez komisję do spraw prawnych w PE. Utrzymywał wówczas, że to próba nękania politycznego. Parlament Europejski zajmuje się obecnie kilkoma wnioskami o uchylenie immunitetów polskim europosłom.

Kim jest Adam Bielna? W polityce jest od lat

Adam Bielan w polityce jest od lat. Już w wyborach w 1997 roku uzyskał mandat posła III kadencji z listy krajowej Akcji Wyborczej Solidarność. Potem był związany z Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, a dalej z Przymierzem Prawicy. W 2001 po raz drugi uzyskał mandat poselski, ale już z nowej wówczas partii na politycznej scenie, czyli z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2002 został członkiem PiS, pełnił funkcję rzecznika prasowego partii. Od 2003 był obserwatorem w Parlamencie Europejskim, a od maja do lipca 2004 wykonywał obowiązki europosła V kadencji w ramach delegacji krajowej.

W kolejnych latach związał się z ugrupowaniem Polska Jest Najważniejsza, Polską Razem. Oprócz tego, że był europosłem, to na koncie ma też bycie senatorem, a nawet wicemarszałkiem Senatu. W 2024 kolejny raz trafił do Parlamentu Europejskiego, w wyborach uzyskał wynik 90 690 głosów

