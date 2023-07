Emerycie! Sprawdź, czy nie stracisz prawa jazdy. Pojawi się ograniczenie wieku

Marian Banaś zdradził, co się działo po kontroli ws. rakiety pod Bydgoszczą. „Rzecz skandaliczna”

Co dalej?

Złe wyniki - stracimy prawo jazdy

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w UE i zmniejszyć liczbę ofiar w wypadkach. Komisja Europejska chce, aby emeryci przechodzili badania potwierdzające dalszą zdolność do prowadzenia samochodu. Jeśli ktoś nie przejdzie badań lub zakończy je z negatywnym wynikiem, straci prawo jazdy.

Leszek Miller ostro o Jarosławie Kaczyńskim. "Rubikon w Stawiskach"

W kolejnym etapie KE zamierza wprowadzić odświeżający wiedzę i umiejętności kurs jazdy dla osób powyżej 70. roku życia. Urzędnicy w Brukseli mają też pomysł wydawania okresowego prawa jazdy np. na pięć lat. Aby zostało przedłużone, trzeba będzie przejść serię badań.

Sukces Tuska?! Minimalna różnica w sondażu, PiS będzie drżeć z obaw

Polska już zaostrzyła przepisy

Nie wiadomo, kiedy przepisy wejdą w życie. Sejm nowej kadencji będzie musiał dostosować do nich ustawy. Serwis autobaza.pl przypomina jednak, że podobne regulacje już funkcjonują w przepisach drogowych, z tą różnicą, że nie ma w nich ograniczeń wieku kierowców. Od 2013 r. polskie prawa jazdy wydawane są na okres maksymalnie 15 lat. Po upływie tego terminu kierowcy zobowiązani są do wykonania kontrolnych badań lekarskich. Osoby z wydanym uprzednio bezterminowym prawem jazdy, zobowiązane są do wymiany dokumentu na nowy (15-letni) w latach 2028-2033. Następne przedłużenia będą wymagały przedstawienia zaświadczenia od lekarza.

Wieczorny Express gość gen. Mieczysław Bieniek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.