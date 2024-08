Emerycie! Obroń się przed spekulantami, którzy skupują tanio mieszkania i szybko sprzedają je z zyskiem

Komorowski o kandydacie PiS na prezydenta. On już to wie?!

Reportaż „Super Expressu” opowie, kim są flipperzy, jak działają i czym różnią się od zwykłych pośredników na rynku nieruchomości. Autorzy materiału przeprowadzili dziennikarską prowokację, obnażając kulisy działania spekulantów, którzy często żerują na osobach starszych, chcących szybko sprzedać swoje mieszkania. Flipperzy zaniżają jednak ich wartość, płacą zdecydowanie poniżej wartości rynkowej nieruchomości, a sami zarabiają krocie na szybkim jej remoncie i odsprzedaniu nieruchomości.

- Umawiając się na spotkanie z takim flipperem, proszę wyczuć intencje tej osoby. Czy będzie nam bardzo zaniżała i szukała samych minusów naszego mieszkania, krytykowała stan jego wykończenia. Czy będzie mówiła o możliwych komplikacjach prawnych, że inwestycyjnie się nie nadaje – radzi jedna z ekspertek wypowiadająca się w reportażu.

Więcej o zjawisku flippingu dowiedzą się Państwo z naszego reportażu. Zapraszamy do oglądania! Gdzie będzie można zobaczyć reportaż? Już w sobotę, 10 sierpnia, o godz. 18.00 na głównym kanale "Super Expressu" na YouTube premiera naszego reportażu wideo.

To jednak nie wszystko, bowiem we wtorek, 13 sierpnia, o godz. 21.00 organizujemy w redakcji SE debatę "Flipping. Oszustwo czy uczciwy zarobek?". Debatę poprowadzi Jan Złotorowicz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego SE. Udział w dyskusji wezmą: dr Artur Bartoszewicz (ekonomista, SGH) i Jan Mencwel (warszawski radny, ze stowarzyszenia "Miasto Jest Nasze"). Debatę będzie można oglądać na głównym kanale "Super Expressu" w serwisie You Tube, a także na profilu SE na Facebooku oraz na stronie głównej SE.pl. Zapraszamy!