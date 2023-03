Ekspert od mowy ciała prześwietlił relacje Trzaskowskiego i Tuska! Wyniosły, pewny siebie, grający wyluzowanego - to najkrótsza charakterystyka Rafała Trzaskowskiego w wykonaniu specjalisty. Maurycy Seweryn uważnie przyglądał się spotkaniu prezydenta Warszawy z Donaldem Tuskiem w Sosnowcu i doszedł do zaskakujących wniosków. Chociaż czołowi politycy Platformy Obywatelskiej nie powiedzieli o sobie jednego złego słowa, to gesty nie pozostawiają wątpliwości, że mężczyźni toczą walkę o przywództwo w partii, a ich wzajemne relacje nie są wcale przyjacielskie.

Na pierwszym zdjęciu politycy są tuż przed wejściem na scenę. Jak mówi nam Seweryn - U Donalda Tuska widać lekkie rozbawienie, dotykanie marynarki wskazuje na stres, podobnie jak mocno napięte usta. Rafał Trzaskowski pociera nos, coś mu nie pasuje, jak dziecku, które zatyka nos i mówi, że „coś tu śmierdzi” – twierdzi specjalista od mowy ciała.

Tusk, Trzaskowski

Materiał filmowy z przywitania na scenie i kolejne zdjęcie pokazują partnersko wyciągnięta rękę Tuska i zachowanie Trzaskowskiego, które kompletnie zaskakuje byłego premiera, wytrąca go z rytmu. Zdaniem eksperta, prezydent Warszawy wszystko przygotował i chciał pokazać kto jest silny, a kto słaby - Obrócił dłoń Tuska i przyciągnął go do siebie, czyli zrobił to co z partnerami robi zawsze Donald Trump, chcąc ich zdominować – nie pozostawia wątpliwości Maurycy Seweryn.

Tusk, Trzaskowski

Na ostatniej fotografii, jak analizuje specjalista – Widać nieszczery uśmiech Rafała Trzaskowskiego, który w badaniach opisuje się jako „uśmiech górnej szczęki”. Widać też, że bliskość z Tuskiem nie sprawia mu przyjemności – mówi nam Maurycy Seweryn i dodaje, wskazując na byłego premiera - Wargi Tuska mocno się zaciskają, ale u cieka wzrokiem wyraźnie hamując niezadowolenie, a nawet agresje – zaskakująco wyjaśnia znawca tego co mówią ludzie nie używając żadnych słów.

Tusk, Trzaskowski