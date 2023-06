Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ekspert ocenia sytuację finansów publicznych w Polsce. Jak źle jest?

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był ekonomista Marek Zuber, który skomentował nowelizację budżetu na 2023 rok. – Dzieje się cos, co nazywam rozmydlaniem budżetu. To chowanie po różnych miejscach wydatków budżetowych, wyrzucanie ich poza formalne finanse publiczne […] po to, aby to były pieniądze poza kontrolą – mówił. - Nie można powiedzieć, że Polska będzie za rok Grecją, to nam nie grozi – podkreślał ekspert.