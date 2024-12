Ekspert o szansach na zwycięstwo Nawrockiego. Znamy warunek

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, z kolei kandydatką Lewicy została wicemarszałek Senatu, Magdalena Biejat. Wciąż nie wiadomo, co zrobi Partia Razem, choć według nieoficjalnych informacji partia ma zdecydować ws. kandydata bądź kandydatki w pierwszej połowie stycznia. Wśród możliwych polityków, którzy mieliby powalczyć o Pałac Prezydencki wymienia się Adriana Zandberga oraz Paulinę Matysiak. Najnowsze sondaże pokazują, że największe szanse na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski.

Nowy sondaż prezydencki

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, I turę wygrałby kandydat KO Rafał Trzaskowski, uzyskując 36,2 proc. Na drugim miejscu znalazłby się Karol Nawrocki popierany przez PiS, z wynikiem 28,8 proc. - wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Trzaskowski wygrałby też II turę. Nie oznacza to jednak, że kandydat Koalicji Obywatelskiej może być pewny wygranej. Zdaniem profesora Antoniego Dudka, istnieje możliwość, w której to Karol Nawrocki wygrywa wyścig o Pałac Prezydencki.

Ekspert o szansach Nawrockiego

- Jeśli przed drugą turą wystarczająco duża grupa ludzi będzie niezadowolona z sytuacji gospodarczej, to może zagłosować na Nawrockiego nie tyle przeciw Trzaskowskiemu, co przeciw rządowi Tuska. Bo w Polsce wybory prezydenckie często traktowane są jako manifestacja poparcia albo brak poparcia dla rządu. Największym problemem dla Trzaskowskiego będzie więc ocena rządu Tuska - ocenił politolog w rozmowie z "Newsweekiem".

Jak dodał profesor Antoni Dudek, dobrym pomysłem dla sztabu Rafała Trzaskowskiego mogłoby być zorganizowanie referendum ws. aborcji. - To powinna poprzeć cała koalicja rządowa, także PSL, który to przecież sam proponował. Nie mogą z kolei Nawrocki i Mentzen. Do tej pory politycy nie wychodzili co prawda dobrze na łączeniu wyborów z referendami – o czym przekonał się PiS w 2023 r. Ale kwestia aborcji rzeczywiście wyzwala dziś duże społeczne emocje, a linia podziału – jak wynika z badań – biegnie tu korzystniej dla kandydata PO niż kandydata PiS - ocenił prof. Antoni Dudek.

