"Dziś głodówka, jutro lekarz". Politycy koalicji komentują doniesienia o głodówce Kamińskiego

Więźniowie - byli posłowie PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wójcik (55 l.) nie mogą się pogodzić się z nową sytuacją. Pełnomocnik Kamińskiego przekazał, że były szef CBA domaga się uwolnienia, a w proteście rozpoczął głodówkę. – Przestępcy tak mają, kombinują i biorą na litość. Nic z tego, wszyscy równi wobec prawa. Tak będzie zawsze – napisał w serwisie X poseł Lewicy Tomasz Trela. – Każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna na tym polega prawo do wolności osobistej - powiedziała dziennikarzom wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart (48 l.).

– Każdy ma prawo do robienia tego, co chce. Mnie nic do tego, że pan Kamiński chce głodować. Jeśli ci panowie nie wiedzą za co został skazani, to przypominam, że użyli swojej władzy do walki z „Samoobroną”i jej szefem Andrzejem Lepperem, premierem w swoim rządzie. Nie neguję ich zasług w walce z korupcją, ale tej walki użyli do przejęcia „Somoobrony” i zniszczenia jej lidera i temu służyła cała prowokacja CBA. Skazano ich za przekroczenie uprawnień, a nie za działalność polityczną – w takim tonie wypowiada się dla „SE” poseł PSL, Marek Sawicki.

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek (45 l.) twierdzi, że Kamińskiego i Wąsika dopadła sprawiedliwość. – Panowie są osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami i ich miejsce, tak jak każdego innego obywatela, jest w zakładzie karnym. Nie ma świętych krów! Nie ma równych i równiejszych, status byłego posła PiS a także jakikolwiek status inny nie chroni przed równością wobec prawa i nie chroni przed odpowiedzialnością za udowodnione i popełnione przestępstwo – dodaje Śmiszek w rozmowie z nami.

– Prawo jest takie samo dla wszystkich. Ani pan Wąsik, ani pan Kamiński nie mogą czuć, że stoją ponad prawem. To, co ich spotkało, jest konsekwencją działań, jakich się dopuścili w CBA. Sprawiedliwość po latach zatriumfowała. Szkoda, że oni sami tego nie rozumieją, o czym świadczył gest wykonany przez Kamińskiego na sali sejmowej – komentuje zaś poseł KO Bartosz Arłukowicz (53 l.)

