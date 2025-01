Dyrektor kijowskiego teatru: Nie wierzę, że Trump zakończy wojnę

Episkopat o ograniczeniu religii w szkołach. "To akt bezprawny"

Trump ma zakończy wojnę w 24 h

Ukraina ma dość wojny, która codziennie zbiera śmiertelne żniwo w ich kraju. Choćby w ostatnich dniach, w nocy z piątku na sobotę, Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Strona ukraińska strąciła z kolei 24 drony i dwa pociski balistyczne wystrzelone przez Rosję. Czy nowy prezydent USA Donald Trump będzie w stanie przerwać to wojenne piekło?

Prof. Witold Modzelewski: Unia Europejska nie jest dla Trumpa najważniejsza

"Lepiej, żeby przekazał więcej broni

- Chciałbym, żeby Donald Trump zakończył wojnę, ale to się nie stanie. Nie ma takiej możliwości, to się najpewniej nie uda nowemu prezydentowi. Dobrze byłoby, żeby Trump przekazał nam więcej broni, więcej ciężkiego sprzętu. Jeśli dostaniemy więcej broni, to wtedy być może pobijemy armię Putina. Niech nam Bóg pomaga! – zaznacza w rozmowie z nami Wołodymyr Petraniuk, dyrektor teatru Zwierciadło w Kijowie.

Przypomnijmy, że Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że jeśli ponownie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych doprowadzi do zakończenia wojny na Ukrainie. - Umierają Rosjanie i Ukraińcy. Chcę, żeby przestali umierać. I zrobię to w ciągu 24 godzin – mówił Donald Trump w maju 2023 roku.

