Duże zmiany w refundacji leków od lipca 2023 r. Korzyści odczują nie tylko diabetycy

Więcej leków dla diabetyków

OD 1 lipca 2023 r. do refundacji powróci insulina degludec (lek Tresiba). Dostępna będzie w opakowaniach po 10 wkładów (3 ml). Na refundacji tego leku skorzystają m.in. osoby cierpiące na cukrzycę typu 2, leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy, oraz dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1.

Co istotne, lek Tresiba za darmo otrzymają seniorzy powyżej 75 roku życia (znajdzie się na liście Leki 75 plus) oraz kobiety w ciąży (Ciąża plus). Pacjenci, którym przyjdzie za lek zapłacić, muszą się liczyć z dopłatą 183,12 zł za 3000 jednostek. Stawka będzie niższa o około 6 proc. niż w 2022 r. i przy przykładowej dawce 20 j. dziennie wyniesie 36,62 zł miesięcznie. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków poinformowało, że od lipca nastąpią także zmiany w grupie limitowej „252.0, Leki przeciwcukrzycowe – agoniści GLP-1”. Chodzi o preparaty, które skutecznie obniżają glikemię. Cena popularnego leku Ozempic niestety wzrosła do 332,50 zł. W efekcie pacjent za 28 dni terapii refundowanej zapłaci 126,26 zł.

Nowe terapie nowotworowe

W związku z tym, nastąpiła zmiana produktu wyznaczającego podstawę limitu w grupie (leku Trulicity), od lipca zmieni się wysokość dopłat dla pacjenta do tej serii leków: Trulicity - nowa dopłata pacjenta jest niższa o 10,66 zł i wynosi 116,64 zł za 28 dni terapii, Suliqua (100+50 j/ml+mcg/ml) - nowa dopłata jest niższa o 21,32 zł i wynosi 127,96 zł, Suliqua (100+33 j/ml+mcg/ml) - nowa dopłata jest wyższa o 0,13 z i wynosi 93,26 zł.

W refundacji pojawi się też nowy lek dla diabetyków - Vimetso.

Co jeszcze przyniesie nowa lista leków refundowanych? Pacjenci onkologiczni otrzymają refundację nowych terapii nowotworowych: m.in. na raka piersi oraz szpiczaka plazmotycznego (rak krwi).

Na liście Leki 75 plus, poza nową insuliną, pojawią się leki dla chorych na POChP (zawierające: ormoterol fumaranu dwuwodnego + bromek glikopironiowy + budezonid). Bezpłatna będzie też szczepionka przeciwko grypie.

Nowością jest też pojawienie się na liście refundacyjnej wielu opatrunków na trudno gojące się rany i owrzodzenia.

Więcej obniżek niż podwyżek

Jeśli chodzi o zmiany dopłat do leków, to zmniejszenie ceny dotyczy 394 produktów. Wśród drożejących leków dla seniorów najbardziej zdrożeje wspomniana insulina Ozempic (wzrost z 107,32 zł do 126,26 zł). Zdrożeje też np. Prestozek Combi stosowany w chorobach serca i nadciśnieniu (z 37,08 zł do 46,38 zł) a także mocny lek przeciwbólowy Tramal (z 2,63 zł do 4,53 zł).

Od lipca stanieje więcej leków niż zdrożeje bo obniżki dotyczą 525 produktów w tym leków: Suliqua (insulina) - stanieje ze 149,28 zł do 127,96 zł. Tańsze będą dwa leki na bóle nowotworowe – Lurica (cena spadnie z 23,24 zł do 3,20 zł) i Naxalga (z 19,51 zł do 3,20 zł). Tańsza będzie także wspomniana wyżej insulina Trulicity (z 68,98 zł do 58,32 zł).

