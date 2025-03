Magdalena Biejat u Dudka o polityce

Już niebawem w programie "Dudek o polityce" na kanale "Super Expressu" na platformie YouTube pojawi się wyjątkowy gość - Magdalena Biejat, kandydatka na prezydenta Polski. To w ostatnich tygodniach jedno z najgorętszych nazwisk w polskiej polityce, a jej udział w programie zapowiada się niezwykle interesująco. Czego możemy się spodziewać?

Zbliżające się wybory prezydenckie to moment, w którym Polacy zdecydują o przyszłości kraju na kolejne lata. Dlatego tak ważne jest, by poznać poglądy i propozycje wszystkich kandydatów. Magdalena Biejat to polityczka, która od lat aktywnie działa na polskiej scenie politycznej, reprezentując lewicowe skrzydło. Jej kandydatura budzi wiele emocji i kontrowersji, ale jedno jest pewne – jej głos jest ważny i powinien być wysłuchany.

O czym porozmawia Biejat z Dudkiem?

Już w poniedziałek, 24 marca, o godz. 20 w specjalnym wydaniu programu "Dudek o polityce" prof. Antoni Dudek porozmawia z Magdaleną Biejat. To kolejny wywiad historyka i politologa w serii rozmów z kandydatami na prezydenta Polski. Dotychczas prof. Dudek gościł u w swoim programie na kanale "Super Expressu": Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię. Teraz czas na Magdalenę Biejat, która zmierzy się z pytaniami dotyczącymi najważniejszych problemów, przed którymi stoi Polska. Możemy spodziewać się rozmowy o:

Gospodarce: Jakie rozwiązania proponuje Magdalena Biejat dla poprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce? Jak zamierza walczyć z inflacją i bezrobociem? Jakie ma pomysły na wsparcie polskich przedsiębiorców?

Polityce społecznej: Jakie są jej priorytety w zakresie polityki społecznej? Jak zamierza dbać o prawa kobiet, mniejszości i osób wykluczonych? Jakie ma plany dotyczące systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej?

Polityce zagranicznej: Jak widzi rolę Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej? Jak zamierza budować relacje z sąsiadami i innymi krajami? Jakie jest jej stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie?

Kulturze i edukacji: Jakie ma pomysły na rozwój kultury i edukacji w Polsce? Jak zamierza wspierać artystów i naukowców? Jakie zmiany proponuje w systemie szkolnictwa?

Dlaczego warto obejrzeć program?

Program "Dudek o polityce" to nie tylko okazja do poznania poglądów Magdaleny Biejat, ale także do zrozumienia, jakie wyzwania stoją przed Polską i jakie rozwiązania proponują poszczególni kandydaci na prezydenta. To program, który pomaga podjąć świadomą decyzję wyborczą i kształtować przyszłość naszego kraju.

Nie przegapcie! Już w poniedziałek, 24 marca, o godz. 20 Magdalena Biejat w programie "Dudek o polityce" na kanale "Super Expressu" na YouTube. Bądźcie z nami!

