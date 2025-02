Dudek o Polityce. Ryzykowny patronat Tuska wobec biznesmena

Zapraszamy do oglądania

100 dni Nawrockiego – mniejsze rachunki za prąd

Wybory prezydenckie to igrzyska obietnic bez pokrycia – tym zdaniem prof. Antoni Dudek podsumował zapowiedź Karola Nawrockiego w kwestii obniżenia rachunków za prąd. Deklaracja kandydata popieranego przez PiS była „przeszarżowaniem”. Za ten błąd można zapłacić. Prof. Antoni Dudek podkreślił, że kompetencje prezydenta są negatywne, przede wszystkim prawo weta. Obiecywanie obniżenia rachunków za prąd zalicza się do kategorii snucia wizji lotów na księżyc.

Premier Tusk współpracuje z polskim biznesem

Rafał Brzoska to biznesmen, który przebojem wchodzi do polskiej polityki. Wygląda to podobnie jak duet Trump - Musk.

Notowania obecnego rządu są dalekie od najlepszych. Z tego powodu potrzebny jest plan pozytywny zamiast skupiania się wyłącznie na rozliczeniach PiS-u. Jednak patronat Tuska wobec biznesmena ma w sobie pewne ryzyko. Rafał Brzoska może kiedyś zechcieć realizować własne wizje, niekoniecznie w porozumieniu z rządem.

Ciąg dalszy rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości

Może powstać kolejna komisja dotycząca nadużyć PiS-u. Tym razem chodzi o działania ówczesnej władzy wobec protestujących. Prof. Antoni Dudek podkreśla, że kluczowa w takich kwestiach jest prokuratura. Powołanie kolejnej komisji może nie dać większych efektów, jedynie iluzję politycznego spektaklu. Rozliczenia poprzedniego rządu trwają już od dawna jednak brakuje efektów.

Kwestia imigracji znów rozgrzewa polityczne emocje

Pakt migracyjny wejdzie w życie na poziomie unijnym, a Tusk deklaruje sprzeciw. Gdyby w Polsce pojawili się imigranci odsyłani przez Włochów lub Niemców to PiS mógłby wrócić do władzy.

Nie do końca wiadomo w co gra Tusk. Z jednej strony może użyć argumentu przyjęcia uchodźców z Ukrainy, aby nie przyjąć innych imigrantów. Jednak nie ma gwarancji, czy rząd faktycznie uniknie politycznych komplikacji na tle etnicznym.

