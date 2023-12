Dudek o polityce. Gościem prof. Antoniego Dudka: Piotr Niemczyk - były wiceszef UOP [WIDEO 8.12.2023]

O co chodzi?

Porównał ją do Czarnka

W ostatnim programie "Dudek o polityce" gościem był prof. Tomasz Grosse, czyli polski politolog, europeista i socjolog, profesor nauk społecznych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert mówił m.in. o zmianach w traktatach europejskich: - Już wiemy, że prezydencja hiszpańska będzie chciała to przepchnąć przez Radę UE w grudniu, a w 2024 r. w marcu zwykłą większością mozna zwołać konwent. Nie jest oczywiście powiedziane, jak ta zmiana traktatów może się zakończyć, ale z doświadczenia wynika, że pomysły, które wydawały się "utopione na wieki, wieków, amen", nagle się odradzają i stają się prawem. Tak było w przypadku traktatu lizbońskiego. Irlandczycy głosowali do skutku, aż w końcu jednomyślnie go przyjęli - komentował WIĘCEJ O SPRAWIE - TUTAJ.

W piątek 8 grudnia gościem prof. Dudka będzie natomiast były wiceszef Urzędu Ochrony Państwa, ekspert z zakresu bezpieczeństwa Piotr Niemczyk. zapraszamy do oglądania programu już o 18:00. Program "Dudek o polityce" do obejrzenia w piątek na kanale Super Expressu na You Tube.