Duda w „The Sunday Times”: „Żelazna kurtyna, jeśli trzeba! Polska nie ustąpi"

W wywiadzie dla The Sunday Times prezydent Andrzej Duda przedstawił wyzwania, z jakimi zmaga się Polska w kontekście zagrożeń migracyjnych i polityki azylowej. Jego słowa mocno odbiły się echem na Zachodzie, zwłaszcza w odniesieniu do narastających napięć związanych z Rosją. Duda porównał obecne realia do czasów „żelaznej kurtyny,” wskazując na potrzebę symbolicznej granicy, która zabezpieczałaby Polskę i jej obywateli przed niepewnością ze strony wschodniego sąsiada. „Byłoby idealnie, gdyby Polska znalazła się po wolnej stronie,” stwierdził, podkreślając priorytet bezpieczeństwa nawet kosztem trudnych decyzji.

Wolność w Unii Europejskiej a zamykanie granic Niemiec – stanowisko Polski

Andrzej Duda wyraził obawy dotyczące decyzji Niemiec o zamknięciu granic, które mogą negatywnie wpłynąć na poparcie Polaków dla integracji europejskiej. „To bardzo źle, że Niemcy zamykają granicę – zwłaszcza z polskiego punktu widzenia,” podkreślił, akcentując wartość wolności, która dla Polaków jest jednym z filarów członkostwa w UE. Wolność podróżowania, pracy i życia w dowolnym miejscu Unii Europejskiej jest według prezydenta fundamentem współczesnej tożsamości europejskiej. Polacy, którzy przez dekady znajdowali się „za żelazną kurtyną,” cenią te zdobycze i obawiają się powrotu do czasów ograniczeń.

Polska – na straży wolności i bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Wywiad dla The Sunday Times podkreśla kluczową rolę Polski jako strażnika bezpieczeństwa na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO. Głowa państwa przypomina, że Polska, choć gotowa do obrony swojego terytorium, nie zamierza rezygnować z wartości takich jak wolność i solidarność, które są fundamentem Unii Europejskiej. Dodatkowo wyraźnie zaznacza, że w obliczu rosnących zagrożeń musimy podjąć stanowcze kroki, jednocześnie chroniąc to, co stanowi naszą tożsamość – suwerenność, wolność i europejskie wartości.

💬 Jeśli bezpieczeństwo moich Rodaków ma być zapewnione przez to, że na nowo powstanie „żelazna kurtyna”, to trudno, powstanie żelazna kurtyna, byle byśmy my byli po jej wolnej stronie – Prezydent @AndrzejDuda w wywiadzie dla The Sunday Times.W rozmowie z @thetimes Prezydent… pic.twitter.com/dNA7XJfGpx— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 27, 2024

