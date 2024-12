Duda spotkał się z Nawrockim. O czym rozmawiali?

Co z immunitetem Kaczyńskiego? Nieoficjalne doniesienia

O co chodzi?

Karol Nawrocki, który wystartuje w wyborach prezydenckich z poparciem PiS, spotkał się w czwartek z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie i podziękowania dla prezydenta "za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach". Prezydent pytany w piątek przez dziennikarzy o to, czego dotyczyła ta rozmowa, odparł, że spotkanie odbyło się na prośbę Nawrockiego. - Rozmawialiśmy o rozpoczynającej się powoli, choć jeszcze nieoficjalnie kampanii wyborczej. Cały szereg takich tematów omówiliśmy, które są w tej chwili istotne i które w tej chwili są na biegu - powiedział prezydent. Andrzej Duda zwrócił jednocześnie uwagę, że on sam nie ma możliwości ubiegania się o trzecią kadencję, a podczas spotkania pogratulował Nawrockiemu nominacji na kandydata. - Jako kandydat na prezydenta on głosi takie idee i sam ma takie ideały, które są bliskie mojemu sercu - mówił Duda. Przypomniał jednocześnie, że wspólnie z Nawrockim wielokrotnie uczestniczyli w wielu uroczystościach.

Duda o spotkaniach z Nawrockim

- Takich wydarzeń, w których razem uczestniczymy jest wiele, pewnie niedługo weźmiemy też razem udział w oddaniu czci ofiarom stanu wojennego. Oczywiście obydwu nam to są tematy bliskie i ważne dla nas z punktu widzenia polskiej pamięci i polskiej prawdy historycznej - powiedział prezydent. Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; prezes IPN Karol Nawrocki jako kandydat popierany przez PiS; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Lewica ma ogłosić swojego kandydata w połowie grudnia.

Dziękuję Panie Prezydencie @AndrzejDuda za miłe spotkanie i rozmowę o polskich sprawach 🇵🇱 pic.twitter.com/sHkckjQSk7— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) December 5, 2024

