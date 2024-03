Duda przekonał się, jak groźne są śmigłowce Apache. Zajrzał też do wnętrza M1a2 Abrams [ZDJECIA]

Już nie tylko Duda kontra Tusk. Do konfliktu z prezydentem dołącza Radosław Sikorski! Chodzi o ambasadorów

Andrzej Duda o śmigłowcach Apache

Prezydent podkreślił, że 96 zamówionych w USA śmigłowców Apache zastąpi postsowieckie śmigłowce, które do tej pory służyły w polskiej armii i których większość Polska przekazała Ukrainie. - Bardzo się cieszę z tego, że ta operacja zakupowa, o którą zabiegałem od wielu lat - żebyśmy kupili najlepsze śmigłowce szturmowe na świecie - właśnie się dzieje - powiedział Duda.

Pilne! Awaria prezydenckiego samolotu w USA

Jak ocenił, wizyta w Fort Stewart ma niezwykły wymiar jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. "Z drugiej strony to spotkanie z żołnierzami i oficerami, których znam. To dla mnie sposobność, żeby tutaj, w USA, powiedzieć dziękuję. Wszystkim żołnierzom amerykańskim dziękuję za ich obecność w Polsce, za to, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i sojuszu z Polską sprawują straż nad naszym bezpieczeństwem wspólnie z naszymi żołnierzami" - powiedział.

Fort Stewart został nazwany na cześć gen. bryg Daniela Stewarta, amerykańskiego bohatera wojny o niepodległość i przywódcy politycznego z hrabstwa Liberty w stanie Georgia. To największa baza wojskowa na wschód od rzeki Missisipi. 3. Dywizja Piechoty, która tu stacjonuje, to najbardziej zmodernizowana formacja w armii amerykańskiej, w pełni wyszkolona i gotowa do misji.

Apache nas obronią. Generał Bieniek: "Nie ma lepszego śmigłowca uderzeniowego na świecie"

Amerykańscy żołnierze w Polsce

Około 4,5 tys. żołnierzy ze sztabu 3. Dywizji Piechoty, Brygady Artylerii 3. Dywizji Piechoty, Brygady Wsparcia 3. Dywizji Piechoty i 2. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego rozmieszczonych jest w całej Europie, m.in. w Polsce, by wspierać sojuszników NATO i szkolić się z siłami państw gospodarzy w celu budowania gotowości i interoperacyjności.

We wtorek prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk spotkali się w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem, w 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. W komunikatach ogłoszonych równocześnie z wizytą polskich przywódców w Białym Domu, Departament Stanu USA poinformował o zatwierdzeniu zgody na sprzedaż Polsce 821 rakiet AGM-158B JASSM o zasięgu niemal 1000 km, 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C-8 średniego zasięgu oraz 232 pocisków taktycznych krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II.

Ponadto doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział, że prezydent Biden zamierza udzielić Polsce pożyczki na zakup amerykańskiego uzbrojenia w wysokości 2 mld dolarów, a także zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Na te ostatnie Departament Stanu USA wydał formalną zgodę już w ubiegłym roku.

