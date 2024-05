Duda podsumował wystąpienie Kosiniaka-Kamysza. Co mu wytknął?

Władysław Kosiniak-Kamysz opisywał dziś w Sejmie stan bezpieczeństwa Polski. Minister obrony narodowej przyznał, że ta kwestia ma absolutnie kluczowe znaczenie dla naszych pokoleń. - Państwa nie buduje się na rok, dwa. Państwa nie buduje się dla siebie, tylko dla przyszłych pokoleń. Nie da się go budować bez bezpieczeństwa. To najważniejsze zadanie, które wymaga odpowiedzialności i współdziałania nas wszystkich - ocenił minister obrony narodowej. Szef resortu przyznał, że będzie to priorytet dla rządu Donalda Tuska. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił także, że zakupy dla Wojska Polskiego, które zamówił poprzedni rząd, będą co do zasady kontynuowane. Wicepremier podziękował również polskim służbom mundurowym za ciężką pracę na granicy. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o sojuszach z innymi państwami.

Wystąpienie ministra obrony narodowej skomentował później Andrzej Duda. - Muszę powiedzieć, że troszkę zaniepokoiło mnie to, że w moim poczuciu Minister Kosiniak-Kamysz za mało akcentował to, jakie znaczenie mają Stany Zjednoczone w NATO i nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, która jeżeli chodzi o modernizację polskiej armii, ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Obecność amerykańska dzisiaj to największa obecność sojusznicza w Polsce - ocenił prezydent Polski.

