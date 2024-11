Duda ocenił Nawrockiego. "Ciekawy kandydat"

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie?

Prezydent podczas konferencji prasowej w stolicy Armenii wyraził zadowolenie, że jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęła się procedura związana z wyborami, którą marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział wstępnie na styczeń, "najważniejsi kandydaci" zostali przedstawieni. Prezydent wymienił kandydata Koalicji Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego; marszałka Sejmu i szefa Polski 2050 Szymona Hołownię; Sławomira Mentzena z Konfederacji i Karola Nawrockiego, którego popiera PiS. Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosił też Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. W ocenie prezydenta, Karol Nawrocki, "to bardzo ciekawy kandydat". Dodał, że podejście Nawrockiego do kwestii historycznych i państwowych jest bliskie jego sercu. - Cieszę się, że PiS przedstawiło go jako kandydata, któremu udziela poparcia, bo mamy w ten sposób jasność w wyścigu prezydenckim, jacy są kandydaci najważniejszych ugrupowań - powiedział Andrzej Duda.

Duda ocenia Nawrockiego

- Mam nadzieję, że wyborcy będą mogli spokojnie zapoznać się z programami, które kandydaci przedstawią. I kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów przez marszałka Sejmu, wszyscy będziemy mogli podjąć decyzję, co do wyboru kandydata - mówił prezydent. To, że Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z poparciem PiS zostało ogłoszone w niedzielę w Krakowie, na spotkaniu z udziałem polityków tej partii, w tym jej prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS mówią, że Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym, obywatelskim, popieranym przez ich ugrupowanie. Formalnie jego kandydaturę rekomendował Obywatelski Komitet Poparcia Kandydata na Urząd Prezydenta RP dr. Karola Nawrockiego.

Z informacji PAP wynika, że w tym tygodniu Rada Polityczna PiS ma się zebrać, aby formalnie poprzeć kandydaturę Nawrockiego. Kampania wyborcza przed wyborami prezydenckimi ruszy dopiero po publikacji postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw. Szymon Hołownia zapowiedział już, że wybory zarządzi 8 stycznia. Zgodnie z przepisami, w grę wchodzą trzy terminy wyborów: 4, 11 lub 18 maja.

