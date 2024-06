Duda o emeryturze Kaczyńskiego. Wymowne słowa

Zaufanie do R. Biedronia jak do Z. Ziobry. Polacy pokazali komu ufają

Andrzej Duda w piątkowej rozmowie w Radiu ZET był pytany o kwestie bezpieczeństwa. Prezydent odniósł się do decyzji Stanów Zjednoczonych, które zdecydowały, że uzbrojenie zacznie docierać do Polski z opóźnieniem. Chodzi o systemy PATRIOT, które w pierwszej kolejności mają trafić do Ukrainy. Według prezydenta nie jest to dobra wiadomość dla naszego kraju. - Zawsze problem, kiedy opóźniają się dostawy, zwłaszcza, kiedy dokonujemy modernizacji i wzmocnienia naszego bezp. Ale pamiętajmy, że jesteśmy osłaniani - mówił Andrzej Duda.

Współpraca Andrzej Duda - Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezydent ocenił także swoją współpracę z wicepremierem, ministrem obrony narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zdaniem Andrzeja Dudy, te relacje wyglądają dobrze. - To kohabitacja, ale jeśli chodzi o pana premiera WKK, to myślę, że współpraca układa się bardzo przyzwoicie. Jest bieżący, dobry kontakt - oceniła głowa państwa.

Co z zatrzymaniem polskich żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową?

Andrzej Duda ocenił także zatrzymanie polskich żołnierzy przez Żandarmerię Wojskową. Jego zdaniem, żaden z wojskowych nie skarżył się na okoliczności zatrzymania. - Jedno wiem dziś z relacji, którą otrzymałem – żaden z zatrzymanych żołnierzy nie skarżył się na to zatrzymanie, zastosowane środki nie były aż tak drastyczne. Jak zwykle były plotki i wielu przesadziło w opowieściach, jak doszło do zatrzymania - powiedział prezydent w Radiu ZET.

Kaczyński na emeryturę?

Andrzej Duda został także zapytany o emeryturę Jarosława Kaczyńskiego. - Każdy powinien pomyśleć o emeryturze. Zawsze przychodzi na każdego taki czas - ocenił prezydent. Gość Bogdana Rymanowskiego był również pytany o spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Przyznał, że do takich rozmów dochodzi. - Wykonuję swoje obowiązki państwowe, jeśli chodzi o spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. W zakresie, w którym trzeba, rzeczywiście rozmawiam z premierem Donaldem Tuskiem.

Prezydent o meczu Polska-Austria

Prezydent na krótko odniósł się także do dzisiejszego meczu Polska-Austria. Andrzej Duda ocenił, że polska reprezentacja dobrze zaprezentowała się w meczu z Holandią i obstawił, że dziś Polacy wygrają 2:1.

