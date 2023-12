Duda dziękuje Morawieckiemu i jego ministrom

Tusk zaskoczył Nowacką w sejmowych ławach. Wyrwał jej to z ręki, jest nagranie!

Koniec rządu Mateusza Morawieckiego

Sejm w poniedziałkowym głosowaniu nie udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejął Sejm. Kandydatem większości, którą mają KO, Trzecia Droga i Lewica, na to stanowisko jest Donald Tusk. "Dziękuję Premierowi @MorawieckiM i Premier @BeataSzydlo oraz Ministrom za 8 lat współpracy. Od 2015 roku prowadziliśmy razem Polskie Sprawy. Były momenty ważne i trudne, chwile sukcesów i problemów. Osiągnęliśmy bardzo dużo, realizując to, co obiecaliśmy Polakom. Dziękuję!" – napisał na platformie X (dawniej Twitterze) prezydent Duda.

"Prezydent Andrzej Duda przekazał mi, że będzie obecny w Sejmie podczas wyboru Donalda Tuska na premiera; jego wylot do Szwajcarii został przełożony na wtorek rano - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu poinformował również, że odbył krótką rozmowę z prezydentem. Jak relacjonował, Andrzej Duda zapewnił go, że jest "zdecydowany i zdeklarowany, by nie przedłużać procedur", a środę ma zarezerwowaną na czynności związane tylko z powoływaniem nowego rządu. Hołownia dodał, że prawdopodobnie do zaprzysiężenia dojdzie w środę rano.

