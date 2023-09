Duda: Czy potrzebujemy CPK? Tak

Duda o CPK

"Drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny. Jest największym wyzwaniem pierwszej połowy XXI wieku, potrzebujemy go" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej konferencji w Warszawie, podsumowującej prace przy CPK. Prezydent Polski podkreślił, że należy inwestować w CPK. "Czy potrzebujemy CPK? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady? Tak" - powiedział prezydent.

Prezydent podkreślił, że lotnisko będzie jednym z największych w Europie oraz na świecie, a to wielu się nie podoba. Andrzej Duda dodał, że wiele osób zwraca uwagę, iż takie wielkie lotnisko w Polsce nie jest potrzebne, skoro są w innych miejscach. "Ta wypowiedź jest jakże wymowna, jakże tragicznie pokazuje mentalność jakiejś części naszego społeczeństwa. Jakże tragicznie pokazuje również gigantyczny wpływ, jaki odgrywają gry wielkich interesów w Europie, interesów gospodarczych i strategicznych pomiędzy państwami. Jak się ma pieniądze i odpowiednią propagandę sieje się przez lata, to później takie właśnie jest myślenie" - wskazał.

Andrzej Duda zaznaczył, że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko dla Polski, które napędzi gospodarkę i zwiększy bezpieczeństwo. To też sieć Kolei Dużych Prędkości, która jeszcze bardziej zintegruje kraje Trójmorza.

