Druzgoczące słowa Ołeny Zełenskiej. Fatalna sytuacja

Ołena Zełenska często zabiera głos, starając się uświadomić Ukraińców i obserwatorów z zagranicy, jak ważne jest dbanie o siebie oraz swoje zdrowie zwłaszcza w sytuacji wojny. Żona Wołodymyra Zelenskiego postanowiła także udzielić wywiadu ukraińskiemu „Vogue’owi”, w którym razem z lekarką rodzinną Tatianą Petrovą opowiadały o przykrych konsekwencjach konfliktu z Rosją.

- Wszyscy czujemy to samo. Nie możemy przymykać oczu na to, że w przyszłości czekają nas problemy ze zdrowiem psychicznym. Musimy działać już teraz, by nie rozpaść się w tym trudnym czasie. Dbanie o własną kondycję psychiczną jest dla Ukraińców kwestią przetrwania, ale dotyczy całego świata – mówiła Ołena Zelenska w rozmowie z „Vogue’m”

Poruszająca jest także historia Tatiany Petrovej, która została zmuszona do ucieczki z rodzinnego Ługańska w 2014 roku, za bagaż mając jedynie torbę. W 2022 po raz kolejny musiała stawić czoła wojnie. Obecnie pracuje w miejscowości położonej 15 km od Kijowa, gdzie pracuje po 10 godzin dziennie w ośrodku wsparcia psychicznego, a jej pacjentami są dzieci, wdowy, seniorzy i żołnierze. Wiele tych osób nie może spać, a lęk przed przyszłością determinuje ich życie.

Ołena Zełenska podkreślała, że dla Ukraińców zmagających się z trudami wojny już niemal dwa lata, zadbanie o zdrowie psychiczne jest niesamowicie ważne, ale także bardzo trudne.

