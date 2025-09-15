SOP zneutralizowała drona nad budynkami rządowymi i Belwederem, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Incydent ma miejsce krótko po tym, jak polska przestrzeń powietrzna była naruszana przez rosyjskie drony, co doprowadziło do zestrzelenia niektórych z nich.

W odpowiedzi na wcześniejsze naruszenia, sojusznicy zadeklarowali wsparcie militarne dla Polski.

Sprawa jest badana przez policję, a kontekst poprzednich incydentów podkreśla wagę wydarzenia

Incydent nad Warszawą: Co wiemy o zneutralizowanym dronie?

W poniedziałkowy wieczór premier Donald Tusk przekazał informację, która wzbudziła niepokój – Służba Ochrony Państwa podjęła skuteczne działania po tym, jak wykryto dron nad Warszawą w rejonie kluczowych obiektów państwowych. Bezzałogowy statek powietrzny operował nad budynkami rządowymi przy ulicy Parkowej oraz nad Belwederem, co stanowi poważne naruszenie strefy zakazu lotów.

Jak napisał premier na platformie X: „Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem”. W związku ze zdarzeniem zatrzymano dwie osoby – obywateli Białorusi. Obecnie policja bada szczegółowe okoliczności i motywy ich działania. Incydent ten, choć szybko opanowany, pokazuje realne zagrożenie, jakie niosą ze sobą bezzałogowe statki powietrzne w kontekście bezpieczeństwa najważniejszych urzędów w państwie.

Nie pierwszy taki przypadek: Polska przestrzeń powietrzna pod presją

Zdarzenie z udziałem drona nad Warszawą nie jest odosobnionym przypadkiem. Zaledwie tydzień wcześniej, w nocy z 9 na 10 września, doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wówczas zagrożenie było na tyle poważne, że do akcji wkroczyło lotnictwo polskie i sojusznicze. Jak podkreślano, „pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia”, zestrzeliwując maszyny stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo. Powtarzające się incydenty wskazują na rosnącą presję i konieczność wzmacniania systemów obrony powietrznej kraju.

Reakcja międzynarodowa i perspektywy na przyszłość

Zagrożenia dla polskiej przestrzeni powietrznej nie pozostają bez echa na arenie międzynarodowej. Po incydencie z rosyjskimi dronami swoje wsparcie zadeklarowały m.in. Czechy i Holandia, zapowiadając wysłanie do Polski dodatkowego sprzętu wojskowego. Jednocześnie w Norwegii oraz Wielkiej Brytanii wezwano ambasadorów Federacji Rosyjskiej w celu złożenia wyjaśnień. Takie działania dyplomatyczne pokazują, że bezpieczeństwo Polski jest traktowane jako element stabilności całego regionu

