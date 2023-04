i Autor: SUPER EXPRESS Adrian Zandberg

Najdroższa Wielkanoc od lat

Drogie święta? Podziękujcie rządowi i dyskontom - pisze Adrian Zandberg

Dziś te kilka dużych firm rządzi naszymi lodówkami. To one tak naprawdę decydują, co jemy. Rolnicy sprzedają im swoje produkty za grosze. Klienci płaczą i płacą - choć ceny rosną szybciej niż ich pensje. Zyskują oczywiście pośrednicy. Na inflacji zarobili miliardy euro. Biedronka powiększyła zyski o jedną czwartą, Lidl - o połowę - pisze w najnowszym felietonie dla "Super Expressu" Adrian Zandberg i o bezczynność oskarża rząd.