Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska: Kaczyński ze śmierci Barbary Skrzypek próbuje zrobić drugi Smoleńsk

W czwartek 20 marca drugim gościem Kamili Biedrzyckiej była dr Barbara Brodzińska-Mirowska. - Nawrocki to po prostu zły kandydat (...) stracił trzy miesiące przedstawiając go jako kandydata obywatelskiego - dyskredytowała kandydata PiS. - Mentzen to polityk krótkiego formatu - oberwało się również kandydatowi Konfederacji. Zobaczcie całą rozmowę!