Dostał sweterek pod choinkę!

Donald Tusk dźwigał świąteczne torby

Święta Bożego Narodzenia w rodzinie Tusków musiały być wesołe! Widać to po zadowolonej minie Donalda Tuska (65 l.), który ledwo dźwigał torby z podarunkami. Co lider Platformy znalazł pod choinką? Jednym z prezentów był świąteczny, czerwony sweterek z uśmiechniętym reniferem - Donald Tusk od razu go przymierzył. Przewodniczący PO raczej nie będzie miał też problemu z powrotem do dobrej formy po świętach. Tusk regularnie biega i uprawia sport, a to najlepszy sposób na walkę z nadmiarowymi, poświątecznymi kilogramami! Jeszcze przed świętami były premier wrzucił do sieci wideo z życzeniami świątecznymi. Mówił, że ze względu na ceny i niepewność to nie są łatwe święta, po czym dodał, że „światło zawsze wygrywa z mrokiem”.

