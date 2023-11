Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostro

Doradca prezesa Glapińskiego mocno o obietnicach Tuska: "Musielibyśmy być jakimś emiratem"

brg 14:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Profesor Grażyna Ancyparowicz ostro zrecenzowała wyborcze obietnice KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. - Jak sobie przypomnę te wszystkie deklaracje z okresu kampanii wyborczej to chyba musielibyśmy być jakimś Emiratem Arabskim, albo kimś takim, żeby to wszystko na raz zrealizować - mówiła w "Sednie Sprawy" doradca prezesa NBP. Ancyparowicz odpowiada też na pytania o inflację i konflikt we władzach NBP.