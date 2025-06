Donald Tusk zabrał głos ws. ataku Izraela na Iran. "Nie ma powodu do obaw"

Premier Donald Tusk odniósł się do wydarzeń podczas wizyty w zakładach zbrojeniowych MESKO w Skarżysku-Kamiennej do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zapewnił o stałym kontakcie z szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu bieżącego monitorowania rozwoju sytuacji. Jak zaznaczył, w tej chwili nie ma powodów do obaw o polskich dyplomatów.

i Autor: PAP/Jarek Praszkiewicz