Donald Tusk zabrał głos w sobotni poranek. "Dziś świętujemy rzecz najważniejszą"

Kaczyński straszy Niemcami i wzywa do walki. „Za rok, za dwa, nasza niepodległość ma się zakończyć!”

- Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród łączy nas wszystkich w jedno. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo i nikt nigdy nie może tego prawa nas pozbawić - powiedział Donald Tusk w filmie opublikowanym na platformie X (dawny Twitter).

Zobacz: Kaczyński straszy Niemcami i wzywa do walki. „Za rok, za dwa, nasza niepodległość ma się zakończyć!”

- Jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi. Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić nieprawość i zwykłe złodziejstwo, popełnia świętokradztwo. Dziś nasz naród świętuje niepodległość. Cały naród, cała Polska. Dziś różnice, które są prawem wolności, schodzą na dalszy plan. Bo dziś, 11 listopada, mówimy: my, naród, jesteśmy jednością. My, wielki naród polski, świętujemy rzecz najważniejszą, niepodległą Rzeczpospolitą. Moi drodzy, świętujmy i cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce - zaapelował szef PO.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak mieszka Donald Tusk

QUIZ prawdziwego patrioty. Wynik 10/15 to absolutne minimum dla Polaka! Pytanie 1 z 15 Na rozgrzewkę coś banalnego... Polska odzyskała niepodległość 11 listopada. Którego roku? 1914 1917 1918 1920 Dalej