Kaczyński straszy Niemcami i wzywa do walki. „Za rok, za dwa, nasza niepodległość ma się zakończyć!”

Miesięcznica 10 listopada 2023 r.

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości i w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci. Jego uczestnicy wyszli z archikatedry warszawskiej, przechodząc przez Krakowskie Przedmieście na plac Piłsudskiego. Wśród nich byli politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

W wystąpieniu przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS zwrócił uwagę, że obecnie "miesięcznicę obchodzimy już inaczej". – 10 listopada, w wigilię święta narodowego jesteśmy także przez chwilę i tu bo to miejsce stało się częścią polskiej tradycji niepodległościowej, polskiej historii - powiedział.

Kaczyński podkreślił, że dziś odwoływanie się do tej tradycji, do tych wszystkich, którzy w czasach odległych, ale także i tych współczesnych - o Polską niepodległość walczyli, jest niestety znów aktualne. – Idee, które od trzynastu lat łączyły ludzi uczestniczących w Marszu Pamięci są dziś szczególnie żywe i muszą nas łączyć, muszą nami kierować w tym wszystkim co będzie trudne, może bardzo trudne, może nawet strasznie trudne, ale to musi być przez nas podjęte i musi nas doprowadzić do zwycięstwa. Tym zwycięstwem będzie obrona Polski niepodległej – podkreślił Kaczyński.

Kaczyński ostrzega przed Niemcami

Prezes PiS rozwinął swoją myśl nieco później pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Okazuje się, że chodzi mu o toczącą się dyskusję o przyszłości integracji europejskiej. – Dziś jesteśmy niepodlegli, ale są ograniczenia wynikające z przynależności do UE, przyjęte dobrowolnie – wspomniał polityk. Stwierdził też, że od 2021 trwają prace na planem, który można streścić słowami: „Likwidacja naszej niepodległości, nasza niepodległość ma być tylko historycznym elementem. Ta niepodległość ma za rok, za dwa, za trzy się zakończyć. Trzeba ten proces zatrzymać. My Polacy musimy ten proces zatrzymać. Chcemy być wolni i nie chcemy podlegać Niemcom” – stwierdził Kaczyński odnosząc się do planów kanclerza Niemiec, który dąży do dalszej integracji państw Wspólnoty.

Prezes PiS przestrzegł też przed nową koalicją rządzącą, twierdząc, że „ci ludzie będą realizować plan kanclerza Scholtza”.

