Donald Tusk wyszedł z kryzysu i odbudowuje poparcie. Eksperci tłumaczą jak to się stało

Po przegranych wyborach prezydenckich i spadku poparcia, pozycja Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej zaczyna się stabilizować.

Rosnące sondaże KO, wyprzedzające PiS, oraz komentarze ekspertów wskazują na zmianę trendów w polskiej polityce.

Czy za wzrostem poparcia stoi rozliczanie poprzedniej ekipy, brak alternatywy dla wyborców, czy poprawa komunikacji rządu?

Dowiedz się, co naprawdę wpłynęło na odzyskanie zaufania przez rządzącą koalicję.

KO ucieka PiS-owi

Najbardziej stałą wartością w polityce jest jej zmienność. Ta dość oczywista prawda znajduje potwierdzenie także i tym razem, kiedy analizujemy sytuację Donalda Tuska i jego formacji na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Przegrana Rafała Trzaskowskiego tłumaczona była często słabymi notowaniami rządu. I faktycznie, zwolenników ekipy Donalda Tuska stopniowo ubywało od chwili przejęcia władzy, przybywało jej krytyków. Z badań CBOS wynikało, że pod koniec wakacji tych pierwszych było już tylko 30 proc., a drugich blisko 50 proc. Ostatnie tygodnie przynoszą jednak wyraźną zmianę trendów, a razem z poparciem dla rządu rosną sondaże Koalicji Obywatelskiej, która w niektórych badaniach wyprzedza PiS już nawet o 10 punktów procentowych.

Zyskują bo spełnili tę obietnicę

- Widać wyraźnie, że następuje postęp w zakresie rozliczeń poprzedniej ekipy z tytułu różnego rodzaju szalbierstw i nieprawidłowości, które robiła. Ludzie na to czekali. To jest ewidentnie traktowane jako spełnienie pewnej obietnicy wyborczej – ocenia były prezydent Bronisław Komorowski (72 l.). Inaczej widzi to dr Jan Maria Jackowski (67 l.). Zdaniem byłego senatora PiS kluczowy jest tu brak alternatywy dla wyborców, którzy byli rozczarowani działaniami koalicji. - Ci, którzy byli krytycznie nastawieni do rządu, a popierali w wyborach 15 października 2023 r. te partie, które tworzą obecną koalicję, zobaczyli, że tak naprawdę nie mają alternatywy i w gruncie rzeczy muszą popierać obecny rząd, bo nie zdecydują się na poparcie opozycji – mówi analityk polityczny. - Rząd próbuje się przedstawić jako odpowiedzialna siła, która przeprowadza Polskę przez ten bardzo trudny czas. Natomiast opozycja przedstawiana jest w rządowej propagandzie jako skrajne i całkowicie nieodpowiedzialne siły – dodaje Jackowski.

Lepsza komunikacja

Z kolei politolog Paweł Ramiączek zwraca uwagę na komunikację i fakt, że rząd od zaledwie kilku miesięcy posiada swojego rzecznika. Został nim Adam Szłapka (41 l.) - Zdecydowanie poprawiła się komunikacja. Mam tu na myśli między innymi spójne i dość regularnie komunikaty, które wychodzą wprost z Kancelarii Premiera, czyli od rzecznika rządu, ale też niejednokrotnie od poszczególnych ministrów, co świadczy o większej aktywności ich biur prasowych – mówi ekspert. Wspomniane komunikaty często informują o spadającej inflacji (ostatnie dane to zaledwie 2,4 proc.) i rosnącym Produkcie Krajowym Brutto (trzeci kwartał 2025 r. to wzrost o 3,8 proc.). Równie często odnoszą się jednak do prezydenta Karola Nawrockiego, który stał się głównym politycznym przeciwnikiem rządu, być może bardziej istotnym niż PiS

Dr Paweł Ramiączek: Po pierwsze zdecydowanie poprawiła się komunikacja. Na przykład minister Waldemar Żurek konsekwentnie informuje o kolejnych etapach rozliczeń. Po drugie wyeksponowano niekorzystne dla PiS tematy jak działka pod CPK czy sytuacja związaną z ministrem Zbigniewem Ziobro. Premier wziął odpowiedzialność za rząd i doprowadzi ten rząd do końca kadencji. Nie mam wątpliwości co do tego. Natomiast wszelkie wahania poparcia w kontekście wizerunku są absolutnie normalnym elementem życia politycznego każdego premiera. Prof. Henryk Domański: Platforma wychodzi obronną ręką z dwóch powodów. Pojawiła się Konfederacja Korony Polskiej, która odebrała część poparcia PiS-owi. I partia Kaczyńskiego nie wyprzedza już KO, jak kilka miesięcy temu. Z drugiej strony prawie już schodzi ze sceny Polska 2050, której elektorat rekrutował się głównie z Platformy Obywatelskiej. Respondenci poprzednio deklarujący popieranie formacji Szymona Hołowni wracają tam skąd się tak naprawdę wywodzą.

