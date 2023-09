Donald Tusk na wiecu: "Życzymy ministrowi Wawrzykowi powrotu do zdrowia"

Kto by się spodziewał?

- Nasza ojczyzna znalazła się w poważnym zagrożeniu - zaczął swoje wystąpienie Tusk. - Wszyscy w Polsce jesteśmy poruszeni informacją na temat ministra Wawrzyka. Wszyscy życzymy powrotu do zdrowia - powiedział przewodniczący PO. Ta sytuacja przypomina mi handel respiratorami i tajemnicze zgony lub tajemnicze zniknięcia a w tle są brudne pieniądze i brudne interesy tej władzy - przekonywał. _ tego człowieka spotkał dramat. PiS szuka kozła ofiarnego, a oni dzisiaj mówią, że on jest ofiarą opozycji. - To nie ja aresztowałem najbliższego współpracownika pana Wawrzyka - mówił Tusk. - Nagle w szpitalu znalazła się policja, służby specjalne - wymieniał.

Następnie odniósł się do protestu budżetówki - Przygniatająca większość pracowników budżetówki najboleśniej odczuwa drożyznę. Dzisiaj na ulicach Warszawy głośno krzyczeli. Kto ciężko pracuje, musi dobrze zarabiać - apelował.

Tusk: Morawiecki - pierwszy działkowiec RP

- Obajtek nie cierpi biedy, ale przygniatająca większość korzyści przypada rządzącym, a oni zagarniają kasę dla siebie - mówił Donald Tusk. - W Polsce ubywa polskich firm, a przybywa rosyjskich - przekonywał. - Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby się domyślić, kto na tym zarabia. - To jest inny PiS niż myśleliście. Wy też otwórzcie oczy - mówił do wyborców PiS. - Każdy, kto ma rozum musi zobaczyć, co oni robią z Polską - dodał Tusk.

- Musimy wygrać te wybory, by ludzie poczuli, że władza ich szanuje. Przyrzekam, ze idziemy po władzę, żeby nikt w Polsce nie czuł się sam - przekonywał. - Chcemy, żeby słowo Polska znowu budziło podziw. Kto plugawi władzę, musi odejść - nawoływał. - Dlatego te wybory są tak ważne. Chcemy Polski, gdzie ludzie sobie podają rękę. Zwyciężymy, rozliczymy i pojednamy polskie rodziny - składał uroczystą obietnicę Tusk.

Tusk nawiązał także do dzisiejszej reakcji ministra Jacka Ozdoby, który interweniował w trakcie konferencji Radosława Sikorskiego. - Szanowaliśmy się nawzajem, a widzimy do czego prowadzi agresja, arogancja władzy. Rozliczenie będzie w duchu sprawiedliwości. Dlatego proszę was wszystkich, bądźcie twardzi wobec zła. Nie nadstawiaj drugiego policzka, zło trzeba wyplenić - mówił przewodniczący PO.