Wizyta premiera

Donald Tusk w Morągu rozpoczyna bitwę o władzę w samorządach

Rusza kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi. Premier Tusk podczas swojego wystąpienia w Morągu wyjaśnił, dlaczego ponownie on sam zaczyna objazd po kraju. - Muszę rozpocząć przygotowania do wyborów samorządowych tu w Morągu - podkreślił. Dlaczego akurat w tym mieście? Bo to właśnie tu podczas spotkania z wyborcami zastała go cisza wyborcza. Teraz Tusk postanowił właśnie w Morągu powrócić do dyskusji z Polakami.