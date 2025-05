i Autor: AKPA Andrzej Duda zażartował z Donalda Tuska

Donald Tusk skomentował weto Dudy. Szybko pojawiła się riposta prezydenta

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców wywołała burzę polityczną. Premier Donald Tusk zapowiada, że jego rząd nie odpuści i wróci do tematu po wyborach prezydenckich. Sprawdzamy argumenty obu stron i analizujemy, co to oznacza dla przedsiębiorców i systemu ochrony zdrowia.