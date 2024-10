i Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS, JACEK DOMINSKI/REPORTER, Lukasz Kalinowski/East News

Sprawa Pawła S.

Zatrzymanie Pawła S. Tusk skomentował postawienie zarzutów

"Do premiera Morawieckiego zaczyna właśnie docierać, co znaczy "Red is bad'. I dla kogo" - tak krótko skomentował premier Donald Tusk na platformie X, postawienie zarzutów Pawłowi S. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Wczoraj (30.10) przedsiębiorcę sprowadzono do Polski z Dominikany. W najbliższych dniach prokuratura zapowiada dalsze przeprowadzenie czynności z zatrzymanym.