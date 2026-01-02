Donald Tusk reaguje na tragedię w Szwajcarii. Polska oferuje pomoc poszkodowanym

Tragiczny pożar w Szwajcarii wstrząsnął Europą, a Polska deklaruje solidarność.

Premier Tusk oferuje pomoc medyczną, gotowość przyjęcia 14 poszkodowanych w polskich szpitalach.

Jakie są szczegóły tej bezprecedensowej oferty i czy Szwajcaria z niej skorzysta?

Polska odpowiada na dramat. „Jesteśmy gotowi pomóc”

Szef rządu we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar tragedii. Jednocześnie podkreślił, że Polska jest przygotowana do udzielenia konkretnej pomocy medycznej.

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu. Zdobyła się na szczere wyznanie

„Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność” – napisał Donald Tusk.

Wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 2, 2026

Jak zaznaczył premier, na prośbę strony szwajcarskiej Polska jest gotowa zapewnić specjalistyczną opiekę medyczną dla 14 poszkodowanych, którzy mogliby zostać leczeni w polskich szpitalach.

Solidarność ponad granicami

Deklaracja polskiego rządu wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowej solidarności w obliczu tragedii. Oferowana pomoc dotyczy leczenia wymagającego specjalistycznej opieki, co może mieć kluczowe znaczenie dla osób ciężko poszkodowanych w pożarze. Polskie placówki medyczne, dysponujące nowoczesnym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą, są gotowe przyjąć pacjentów, którzy potrzebują kompleksowego wsparcia, np. w zakresie leczenia oparzeń czy skomplikowanych urazów.

Jakie wsparcie oferuje polska medycyna?

Polska od lat rozwija swoje centra leczenia oparzeń oraz ośrodki specjalizujące się w rekonstrukcji i rehabilitacji po ciężkich wypadkach. Oferta pomocy dla Szwajcarii nie jest więc jedynie gestem dobrej woli, ale konkretną propozycją wykorzystania zaawansowanych możliwości medycznych. To pokazuje, że nasz kraj jest w stanie zapewnić nie tylko doraźną pomoc, ale i długoterminową opiekę, która może znacząco wpłynąć na powrót poszkodowanych do zdrowia.

Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących ewentualnego transportu pacjentów ani terminów, jednak sam fakt gotowości do przyjęcia rannych pokazuje, że Polska pozostaje aktywnym partnerem w reagowaniu na kryzysy humanitarne w Europie. Jest to sygnał, że w obliczu nagłych zdarzeń, można liczyć na wsparcie Polski, która potrafi szybko i skutecznie odpowiedzieć na potrzeby międzynarodowe.

Co dalej?

Decyzja o ewentualnym skorzystaniu z polskiej pomocy będzie należeć do strony szwajcarskiej. Rząd deklaruje jednak pełną gotowość do dalszych działań, jeśli sytuacja tego wymaga. To podkreśla elastyczność i otwartość Polski na współpracę, niezależnie od skali wyzwania. Niewykluczone, że w przyszłości podobne inicjatywy będą kontynuowane, umacniając pozycję Polski jako wiarygodnego partnera w międzynarodowej pomocy humanitarnej.

Poniżej galeria zdjęć: Express Biedrzyckiej - Marcin Matczak

Express Biedrzyckiej - Marcin Matczak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.