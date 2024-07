Donald Tusk podjął ważną decyzję. Chodzi o zastępcę Prokuratora Generalnego

Decyzją Donalda Tuska, zastępcą Prokuratora Generalnego zostanie Jacek Bilewicz. O powołaniu prok. Bilewicza poinformowano na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Jak podano, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Rzeszowie. Dyplom uzyskał w 1994 r. Dwa lata później zdał egzamin prokuratorski. Przez kolejne dwa lata był asesorem Prokuratury Rejonowej w Opolu, w Dziale Śledczym. W 1998 r. już jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Opolu został delegowany do Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu, a następnie do Wydziału VI ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Opolu.

W 2001 r. został powołany na stanowisko służbowe prokuratora Prokuratury Okręgowej w Opolu. Od marca 2003 r. do października 2006 r. był na delegacji do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. Od 2006 r. był prokuratorem Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, a w marcu 2008 r. został delegowany do PK. 1 kwietnia 2010 r. został prokuratorem ówczesnej Prokuratury Generalnej. Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił również funkcję Krajowego Korespondenta Europejskiej Sieci Sądowej.

Prok. Bilewicz 9 marca 2016 r. został zdegradowany przez ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Trafił wtedy – jak przypomina prok. Adamiak - o dwa szczeble niżej w strukturze prokuratury, mianowicie do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.

Adam Bodnar – po objęciu pod koniec 2023 r. stanowiska szefa MS i prokuratora generalnego - powołał prok. Bilewicza do Zespołu Radców w Biurze Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. 12 stycznia br. Bodnar w czasie spotkania z ówczesnym prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez Ziobrę "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych". Na mocy decyzji premiera pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego - do czasu wyłonienia następcy Barskiego w konkursie - został wówczas prok. Jacek Bilewicz. Konkurs wygrał w drugiej połowie lutego prok. Dariusz Korneluk, którego w połowie marca premier powołał na nowego prokuratora krajowego.

Odsunięcie prok. Barskiego od funkcji Prokuratora Krajowego wywołało kontrowersje, m.in. wśród zastępców PG Michała Ostrowskiego i Roberta Hernanda, a także polityków PiS. Również prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zmiana na stanowisku Prokuratora Krajowego, to – zgodnie z ustawą – kompetencja premiera i Prokuratora Generalnego, ale we współdziałaniu z prezydentem. Duda ocenił wówczas, że działanie Bodnara bez udziału premiera i prezydenta to rażące naruszenie prawa.

Zgodnie z Prawem o prokuraturze, Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji premier na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą.

Prok. Bilewicz obowiązki Prokuratora Krajowego pełnił do 13 marca, następnie do 23 lipca pełnił obowiązki służbowe w Biurze Prezydialnym PK. Ponadto został powołany do składu Zespołu doradców społecznych przy Prokuratorze Generalnym do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami.

Prok. Bilewicz publikował artykuły oraz felietony m.in. w miesięcznikach "Prokuratura i Prawo", "In Gremio" oraz w dzienniku "Rzeczpospolita", poruszając tematykę praworządności, ścigania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej oraz standardów działalności prokuratury.

W czasie wolnym - jak podała rzecznik Prokuratora Generalnego - prok. Bilewicz chętnie sięga po biografie oraz publikacje poszerzające wiedzę na temat nowych technologii, a także lubi przejażdżki rowerowe.

