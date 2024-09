i Autor: fot. PAP

premier zwołuje radę ministrów

Donald Tusk podjął decyzję! Wszystko zacznie się w poniedziałek o 9:00. Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Premier Donald Tusk zdecydował, by pilnie zwołać posiedzenie Rady Ministrów. To będzie nadzwyczajne posiedzenie rządu, które zaplanowane zostało na poniedziałek, 16 września, na godzinę 9:00. Informację tę podało Centrum Informacyjne Rządu. Wszystko to związane jest z sytuacją powodziową w kraju.