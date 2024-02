Donald Tusk ostro o przedterminowych wyborach. „Jak PiS chce, to dostanie”

Maciej Wąsik w nocy umieścił tajemniczy wpis w sieci. Brzmi poważnie. "Przyjdzie kiedyś za to zapłacić..."

O co chodzi?

Pilne oświadczenie Andrzeja Dudy! Co się dzieje? [WIDEO]

co powie prezydent?

Ważne sprawy do omówienia

Donald Tusk postanowił odnieść się do decyzji prezydenta o podpisaniu ustawy budżetowej, ale też o skierowaniu jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. W ten sposób Andrzej Duda chce sprawdzić, czy ustawa przyjęta przez Sejm bez dwóch posłów (skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika) jest konstytucyjna.

- Nie rozumiem postępowania prezydenta, ono przynosi ryzyka dla niego i całego kraju. Ponad interes państwa stawiany jest kwestia rozstrzygnięta. To jest nie do zaakceptowania – mówił premier w Brukseli. To za dużo czasu na takie gry i zabawy. Źle się czuję, że prezydent Andrzej Duda w interesie skazanych swoich kolegów i jest gotów narazić interesy państwa, interesy ludzi [...], bo ustawa budżetowa jest dla ludzi, a nie dla mnie czy prezydenta – dodał.

Padły także mocne słowa o przedterminowych wyborach, jeśli prezydent będzie przeszkadzał rządowi w sprawowaniu władzy.

- Ale nie sądzę, żeby był entuzjazm po stronie PiS-u do idei rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów. Martwi mnie to, że prezydent ma zamiar do końca swojej kadencji przeszkadzać. Prezydent Duda źle zaczął swoją kadencję od dewastowania prawa i źle kończy – stwierdził lider PO.

Widać, że obecna sytuacja w Polsce drani Donalda Tuska, który nie gryzł się w język podczas konferencji.

W naszej galerii możesz zobaczyć, gdzie zamieszkał Donald Tusl:

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Dalej