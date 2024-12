Donald Tusk nie wytrzymał. Zlecił działania ws. akcji Ostatniego Pokolenia

Osoby na ulicy, występują w interesie nas wszystkich. Polski rząd pcha nas ku zapaści klimatu. (...) Zdesperowani obywatele zajmują Wisłostradę, bo nie mogą bezczynnie patrzeć jak życie ich dzieci ucieka im przez palce. (...) Posuwają się do pokojowych protestów na ulicach, bo troszczą się o wszystkich kierowców, o swoje babcie, o swoje dzieci. Gramy wszyscy do jednej bramki - stawką tego meczu jest los ludzkości. Działania są kontrowersyjne i budzą emocje, są motywowane miłością i troską o wszystkich ludzi. Wszystkie inne metody protestu zawiodły. Przepraszamy, ale jednocześnie akcje na Wisłostradzie będą kontynuowane, póki @PremierRP nie wyjdzie przed kamery i oficjalnie nie zobowiąże się do realizacji postulatów.