Donald Tusk nagle zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. Mocne słowa

Donald Tusk nie mógł pozostać obojętny na doniesienia mediów dotyczących listu, jaki Jarosław Kaczyński miał wysłać do Zbigniewa Ziobry. Pismo miało zostać wysłane w sierpniu 2019 roku przed ówczesnymi wyborami parlamentarnymi. W treści zaś prezes PiS miał nawoływać do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości do celów prowadzenia kampanii wyborczej polityków Suwerennej Polski.

Podczas konferencji w Rzeszowie premier postanowił zadać Jarosławowi Kaczyńskiemu kilka pytań. - Pierwsze pytanie jest oczywiste: czy ten list prawdziwy? Czy pan Jarosław Kaczyński rzeczywiście wystosował list, w którym przestrzega przed wykorzystywaniem nielegalnym środków z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz kampanii wyborczej polityków Zjednoczonej Prawicy? - mówił.

- Po drugie, czy w związku z tym, co napisał w tym liście, czy wiedział o skali nielegalnego wykorzystania środków publicznych, które miało służyć ofiarom przestępstw i wypadków. Czy rzeczywiście miał taką wiedzę? - wymieniał dalej.

Zdaniem Donalda Tuska najważniejsze jest trzecie pytanie, czy prezes PiS zawiadomił prokuraturę o nielegalnym wykorzystaniu środków publicznych.

- Przypominam, że każdy funkcjonariusz publiczny, w tym poseł, jest zobowiązany prawnie do tego, by złożyć wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli jest świadkiem lub posiada wiedzę, że takie przestępstwo ma miejsce. Przypominam, że jeśli ktoś ma taką wiedzę i nie zgłasza się z nią do prokuratury sam popełnia przestępstwo - podkreślił Donald Tusk.

Lider PO zasugerował, że Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć na te pytanie zanim zadadzą mu je organa ścigania.

